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الأهلي يعلن عن أولى صفقاته عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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أنهت إدارة الأهلي إجراءات التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم ومن المقرر أن يتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في مؤتمر صحفي عقب عودة بعثة الفريق من المغرب، حيث سيخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو الحالي.
وتمكن الأهلي من الحصول على توقيع اللاعب لمدة خمس سنوات بعد الاتفاق مع مسئولي النجوم برئاسة محمد الطويلة على كافة التفاصيل الخاصة ووقع كريم فؤاد بشكل رسمي وتم توقيع العقود مع النجوم في صفقة كلفت الأهلي مبلغ 15 مليون جنيه، حيث تم تسليم شيك مقبول الدفع فوراً كمقدم للتعاقد على أن يتم تقسيط الجزء الباقي من الصفقة على دفعات.
ويلعب كريم فؤاد البالغ من العمر21 عامًا في مركزي الظهير الأيمن والأيسر و خاض حتى الآن 60 مباراة في بطولة الدوري المصري، نجح خلالها في صناعة 6 أهداف وذلك بعد أن انتقل إلى صفوف إنبي على سبيل الإعارة لمدة موسمين مع أحقية الشراء مقابل 15 مليون جنيه.

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نهائي أفريقيا الري المصري الاهلي

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