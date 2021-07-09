السودان يدعو مجلس الأمن لتشجيع المفاوضات برعاية إفريقية (فيديو)

قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، إنها تدعو مجلس الأمن إلى تشجيع الأطراف الثلاثة لتعزيز المفاوضات برعاية إفريقية.





وأضافت "مريم" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي: "التوصل بدأ قبل عام وهذا أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر، ولكن المشكلة تتعلق بملء السد والتي بدأت منذ العام المنصرم وأدى إلى تأثير مباشر على البلدين".



