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السودان يدعو مجلس الأمن لتشجيع المفاوضات برعاية إفريقية (فيديو)
الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:02 ص
شيماء حسن
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قالت وزيرة خارجية السودان، مريم الصادق المهدي، إنها تدعو مجلس الأمن إلى تشجيع الأطراف الثلاثة لتعزيز المفاوضات برعاية إفريقية.
وأضافت "مريم" خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي عقب جلسة مجلس الأمن لمناقشة أزمة السد الإثيوبي: "التوصل بدأ قبل عام وهذا أدى إلى تهديد الأمن المائي للسودان ومصر، ولكن المشكلة تتعلق بملء السد والتي بدأت منذ العام المنصرم وأدى إلى تأثير مباشر على البلدين".
وتابعت وزيرة خارجية السودان: "نحن ندعو مجلس الأمن لتشجيع الأطراف الثلاثة للعمل مع فريق العمل الذي يترأسه الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق قانوني ضمن مدة زمنية، واقترحنا أن تكون لمدة 6 أشهر، ونؤمن أن هذا سيساعد على تأمين الدعم الدبلوماسي لمنع تصعيد الأمور ولمنع أي نزاعات".
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