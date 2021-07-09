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عضو بـ"الشيوخ": سامح شكري فضح النظام الإثيوبي في مجلس الأمن (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:35 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
شيماء حسن
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قال الدكتور عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن إثيوبيا تعتبر نهر النيل أمرًا سياديًا لها وليس نهرًا دوليًا، مشيرًا إلى أن مصر كانت على استعداد للمشاركة في بناء سد إثيوبيا من أجل التنمية.

وأضاف "سعيد"، خلال لقاء مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن إثيوبيا تريد الهروب من فضيحة دولية، لذلك تعترض على تدخل مجلس الأمن.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مصر ترتكز على أن مجلس الأمن له صلة بالملف لأنه معني بالأمن والسلم الدوليين، إضافة إلى أن النيل نهرًا دوليًا ولا يجوز اتخاذ إجراءات أحادية من أي دولة.

وأشار إلى أن سامح شكري، وزير الخارجية المصري، فضح النظام الإثيوبي في مجلس الأمن أمام المجتمع الدولي، حيث إن ما تقوم به إثيوبيا في السد انعكاس للفشل الداخلي بها.

وأكد أن مصر تطلب اتفاقًا دوليًا ملزمًا وقانونيًا في ملف السد الإثيوبي، مشيرًا إلى أن مندوب فرنسا ومندوب المكسيك، تحدثا بشكل جيد، وما ظهر في مجلس الأمن من كلمات هو توافق على العودة إلى المفاوضات مرة أخرى.

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مجلس الشيوخ بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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