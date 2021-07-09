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أحمد موسى: قضية السد الإثيوبي في ملعب المجتمع الدولي (فيديو)

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قال الإعلامي أحمد موسى، إن إثيوبيا اتخذت إجراءات أحادية في ملف السد عام 2011 ثم في الملء الثاني للسد، مؤكدا أن أديس أبابا لا تريد أن يحدث اتفاق حول السد.

وأكد "موسى"، خلال تقديمه برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر لم تعترض على التنمية في إثيوبيا، مشيرًا إلى أن قضية السد في ملعب المجتمع الدولي.

وأوضح أن أي تداعيات أي دولة قد تحدث إذا تقاعس مجلس الأمن، لافتًا إلى أن إثيوبيا تستخدم السد كورقة سياسية بسب الفشل في أزماتها الداخلية، لافتًا إلى أن نهر النيل دولي وليس داخل الحدود الأثيوبية.

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بوابة الفجر الفجر السد الإثيوبي

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