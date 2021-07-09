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أحمد موسى يصفق على الهواء لوزير الخارجية: "جاب من الآخر"
الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:23 ص
شيماء حسن
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وقف الإعلامي أحمد موسى، احترامًا للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، وصفق له على الهواء بعد كلمته في مجلس الأمن.
وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الخميس: "سأقف احترامًا للوزير سامح شكري وأصفق له على الهواء مباشرة".
وأضاف: "كلمة شكري في مجلس الأمن معبرة عن 100 مليون مواطن مصري، وجاب من الآخر لو مجلس الأمن محلش القانون الدولي يعطينا حق الدفاع عن حقوقنا".
واستطرد: "شكرا السيد سامح شكري لكل هذا الكلام المعبر والقوي الذي يدل على قوة الدولة المصرية من داخل مجلس الأمن، هذه الكلمة وضعت مجلس الأمن أمام هذه المسؤولية يا المجلس يدخل يإحنا كدولة هيكون لنا وضع آخر وهذا تحدٍ أما المجلس".
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