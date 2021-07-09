أحمد موسى يصفق على الهواء لوزير الخارجية: "جاب من الآخر"

وقف الإعلامي أحمد موسى، احترامًا للسفير سامح شكري، وزير الخارجية، وصفق له على الهواء بعد كلمته في مجلس الأمن.





وقال "موسى" خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، الخميس: "سأقف احترامًا للوزير سامح شكري وأصفق له على الهواء مباشرة".





وأضاف: "كلمة شكري في مجلس الأمن معبرة عن 100 مليون مواطن مصري، وجاب من الآخر لو مجلس الأمن محلش القانون الدولي يعطينا حق الدفاع عن حقوقنا".



