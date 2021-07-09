قبل حفلها في الرياض.. نانسي عجرم تشكر الجمهور السعودي

نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو لها ووجهت الشكر للجمهور السعودي.



وعلقت نانسي قائلة:"كل الحب والشكر لاستقبالكن الحلو والدافي.. بحبكن كتير.. وناطرة اشوفكن بكرة ونسهر كلنا سوا، حفلات الرياض".



يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية "بدي حدا حبو" التي طرحتها قبل 6 أيام واقتربت من 2 مليون مشاهدة عبر منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".



أغنية بدي حدا حبو من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.