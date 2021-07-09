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قبل حفلها في الرياض.. نانسي عجرم تشكر الجمهور السعودي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:16 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة نانسي عجرم، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، فيديو لها ووجهت الشكر للجمهور السعودي.

وعلقت نانسي قائلة:"كل الحب والشكر لاستقبالكن الحلو والدافي.. بحبكن كتير.. وناطرة اشوفكن بكرة ونسهر كلنا سوا، حفلات الرياض".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة نانسي عجرم أغنية "بدي حدا حبو" التي طرحتها قبل 6 أيام واقتربت من 2 مليون مشاهدة عبر منصة الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب".

أغنية بدي حدا حبو من كلمات أحمد ماضي، الحان زياد برجي، توزيع هادي شرارة.

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