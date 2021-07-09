المواجهات تقترب.. مواعيد مباريات مصر في دورة الألعاب الأولمبية









يستعد المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية والمقرر لها الشهر الجاري.





وتنطلق البطولة خلال الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس في العاصمة اليابانية طوكيو.





وأسفرت القرعة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثالثة، بجوار منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا ضمن منافسات المجموعة الثالثة.





وجاءت نتائج قرعة أولمبياد طوكيو ومجموعة منتخب مصر الأوليمبى، كالتالى:





المجموعة الأولى: اليابان، جنوب أفريقيا، المكسيك، فرنسا.





المجموعة الثانية: نيوزيلندا، كوريا الجنوبية، هندوراس، رومانيا.





المجموعة الثالثة: مصر، إسبانيا، الأرجنتين، أستراليا.





المجموعة الرابعة: البرازيل، ألمانيا، كوت ديفوار، السعودية





وفيما يلي جدول مباريات المنتخب الوطني الأولمبي في أولمبياد طوكيو:





في 22 يوليو 2021 مصر ضد إسبانيا فى تمام ال9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة.





25 يوليو 2021 مصر ضد الأرجنتين الساعة 9:30 صباحًا بتوقيت القاهرة





28 يوليو 2021 مصر ضد أستراليا الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة.





جدير بالذكر أن شوقي غريب استدعى 3 لاعبين فوق السن، هم أحمد الشناوي حارس الأهلي وأحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك.





وجائت قائمة المنتخب الأولمبي على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمود جاد





خط الدفاع: أحمد حجازي - محمود حمدي الونش- محمد عبد السلام - أسامة جلال - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - كريم فؤاد - أحمد أبو الفتوح

خط الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - ناصر ماهر -إمام عاشور



