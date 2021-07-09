مانشيني يستقر على تشكيل إيطاليا في نهائي أمم أوروبا 2020

يواجه مساء الأحد منتخب إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا لى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو "2020".





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة إيطاليا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: دوناروما.





خط الدفاع: دي لورينزو - بونوتشي - كيليني - فلورينزي.





خط الوسط: لوكاتيلي - باريلا - جورجينو.



