رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بنيولوك جديد

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها، ومتابعيها صورة جديدة لها، من خلال حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت رانيا يوسف في الصور بقصة شعر جديدة، باللون الاحمر ومكياج صاخب وعلقت قائلة: "ايه رأيكم في النيولوك ؟كواليس تصوير الجزء الرابع مسلسل الآنسة فرح"



ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيها حيث علق إحداهما قائلا:" ماشاء الله قمر ـ اللوك الجديد حلو ".





يذكر أن رانيا تستعد لمسلسل "المماليك" بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، نانسي صلاح، سيدرا، رامي وحيد، عمر حسن يوسف، حنان سليمان، عفاف رشاد، وهو ينتمي لنوعية الأعمال الطويلة ذات الـ 60 حلقة، ومن المقرر أن يتم عرضه في الموسم الشتوي المقبل

