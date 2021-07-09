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عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

الجمعة 09/يوليو/2021 - 01:42 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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كشف الإعلامي رامي رضوان، عن تعرض الفنان أحمد حاتم إلى حادث سير.

وقال رضوان خلال برنامجه "مساء Dmc":"الفنان أحمد حاتم كان معانا النهاردة، وللأسف الشديد عمل حادث، ونتمنى له الشفاء العاجل، وأحمد بيلعب سباحة منذ صغره".

يذكر أن الفنان أحمد حاتم قد دخل موسوعة "جينيس للأرقام القياسية"، بمشاركته ضمن منتخب مصر للسباحة لسباق التتابع 100x50م، وتحطيمه وفريقه الرقم القياسي في السباق، الذي تنظمه إحدى الشركات الرياضية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للسباحة ووزارة الشباب والرياضة ونادي نيو جيزة الرياضي.

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