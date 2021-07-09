ساوسجيت يستقر على تشكيل إنجلترا في نهائي أمم أوروبا 2020

يواجه مساء الأحد منتخب إيطاليا نظيره منتخب إنجلترا لى نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو "2020".





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم الاحد فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.





وجاءت تشكيلة انجلترا المتوقعة كالتالي:





حراسة المرمى: جوردان بيكفورد





خط الدفاع: والكر، ستونز، ماجواير





خط الوسط: فيليبس، ديكلان رايس، لوك شاو، تريبير



