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الكشف عن سبب استبعاد نجم الأهلي خلال في الفترة الأخيرة.. طالع التفاصيل
الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:03 ص
محمد زويد
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كشف مصدر داخل جهاز الكرة بالنادى الأهلى السبب الرئيسى وراء استبعاد ناصر ماهر من حسابات الجهاز الفنى للقلعة الحمراء، بقيادة بيتسو موسيمانى، خلال الفترة الماضية.
وأوضح المصدر، أن ناصر ماهر لا ينفذ التعليمات الفنية التى يطلبها المدير الفنى فى التدريبات، ولا يجتهد مثل بقية اللاعبين.
وأضاف، موسيمانى يرى أن ناصر ماهر مقصر فى بعض الأمور، ولا ينفذ تعليماته فى القيام بالتوازن بين الدفاع والهجوم، ولذلك يبعده عن حساباته الفنية.
يذكر أن ناصر ماهر يمتلك بالوقت الحالى أكثر من عرض محلى للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء فى نهاية الموسم الحالى.
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