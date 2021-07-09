أول تعليق من هاجر أحمد بعد عقد قرانها

نشرت الفنانة هاجر أحمد، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مجموعة صور تجمعها بزوجها رجل الأعمال أحمد الحداد.



وعلقت قائلة:"وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓاْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍۢ لِّقَوْمٍۢ يَتَفَكَّرُونَ".



واضافت:"تم بحمد الله عقد قراني علي من اختاره قلبي واختاره الله لي ليكون شريكا لحياتي يارب اجعله عقدا تنعقد به سعادتنا. اللهم بارك لي في زوجي واحفظه يحب واجعلنا لك كما تحب وترضي له كما واجعلني".





احتفلت الفنانة هاجر أحمد أمس بعقد قرانها على رجل الأعمال أحمد الحداد وذلك بمسجد الشرطة، في أجواء عائلية وبحضور بعض الأصدقاء المقربين، ومجموعة من الفنانين.



وكان قد أعلنت الفنانة هاجر أحمد أصدقائها المقربين وعدد من نجوم الوسط الفني عبر حسابها الشخصي علي " انستجرام".