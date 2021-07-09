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فى ذكرى وفاته.. تعرف على أبرز محطات عبد المنعم مدبولي الفنية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم الجمعة، ذكرى وفاة الفنان عبد المنعم مدبولى الذى يعد واحداً من نجوم الكوميديا في مصر، ورغم إنه توفى إلا أنه مازال موجود فى قلوب محبيه بأعماله الفنية الخالدة.


وفى ذكري وفاته يرصد "الفجر الفني" أبرز محطاته فى مجال التمثيل:

_ولد يوم 28 ديسمبر عام 1921 في حى باب الشعرية بالقاهرة، وتوفي والده وهو طفل رضيع وكانت أسرته تتكون من ثلاث أشقاء هو أصغرهم.


_ظهرت موهبته وهو طالب في المدرسة الابتدائية، ةدرس في كلية الفنون التطبيقية وتخرج من قسم النحت، ثم التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية عام 1945وبدأ مسيرته الفنية عندما انضم إلى فرقة جورج أبيض، ثم انضم إلى فرقة فاطمة رشدي.

_تميز بشخصية خاصة وأداء رائع، وشارك بالتمثيل فى برامج الأطفال بالإذاعة ضمن حلقات برنامج بابا شارو، وشارك فى أول عرض مسرحى له مع فرقة المسرح المصرى مع زكى طليمات، ومن بعدها أسس فرقة تحمل اسم "المسرح الحر" فى نفس العام.

_أسس فرقة المسرح الحر عام 1952، ومن أهم الأعمال المسرحية التي أنتجتها فرقة المسرح الحر "الأرض الثائرة"، "حسبة برما"، "الرضا السامي"، "خايف أتجوز"، "مراتى بنت جن"، "مراتى نمرة 11"، "كوكتيل العجائب".


_كما إنه شارك في كتابة بعض العروض المسرحية مثل كفاح بورسعيد، والتي كانت عبارة عن مجموعة من المسرحيات القصيرة أخرجها كلاً من سعد أردش وصلاح، ثم بعد ذلك انضم مدبولي إلى فرقة التليفزيون المسرحية والتي كان يترأسها السيد بدير، وبعدها تولى فرقة المسرح الكوميدي وأخرج أكثر من أربع عروض منها: "جلفدان هانم"، "أنا وهو وهى"، "دسوقي أفندي".


_شارك بالتمثيل والإخراج في عدد كبير من المسرحيات التي حققت نجاحاً كبيراً ومنها "السكرتير الفني" بطولة كل من الفنان فؤاد المهندس وشويكار، و"المغناطيس"، "الناس اللي تحت"، "بين القصرين"، "زقاق المدق"، "ريا وسكينة".


_ بدأ فى السينما عام 1958، بفيلم "أيامي السعيدة "، ثم توالت الأفلام بعد ذلك والتي بلغ عددها ‏150‏ فيلماً منها:"ربع دسته أشرار"، "عالم مضحك جداً"، "غرام في أغسطس"، "مطاردة غرامية"، "المليونير المزيف"، "أشجع رجل في العالم"، "إحنا بتوع الاتوبيس".

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