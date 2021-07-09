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"احتفالًا بالصيف".. عمرو دياب يطرح "الدنيا بترقص" بمشاركة هدى المفتي

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:45 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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طرح الفنان عمرو دياب، منذ قليل أغنية "الدنيا بترقص" لصالح إحدى شركات المحمول، بمناسبة الموسم الصيفي، وذلك بمشاركة الفنانة الشابة هدي المفتي حيث ظهرت في الكليب.

ونشر عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" الأغنية، كما علق قائلا: "عيش فرحة الصيف بإنترنت مابيخلصش".

أغنية "الدنيا بترقص"من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومهندس صوت أمير محروس.

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