Advertisements

ميسي يثير الجدل داخل إسبانيا

الجمعة 09/يوليو/2021 - 02:29 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements




علق خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، على موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، من الاستمرار ضمن صفوف البلوجرانا.

وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قد صرح أن العائق أمام تجديد عقد ميسي، هو قانون اللعب المالي النظيف، في ظل الأزمة المالية للنادي.

وصرح تيباس في وقت سابق بأن رابطة الليجا لن تسمح لبرشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة من أجل تسهيل التجديد لميسي.

وعلق خافيير تيباس عبر برنامج "Jugones" التلفزيوني: "هل سيبدأ ميسي الليجا مع برشلونة؟ لا أعرف".

وأكد: "إذا لم يكن للنادي أي مخرج فهذا مستحيل".

ويشارك ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين، في بطولة كوبا أمريكا.

وقاد أسطورة برشلونة منتخب بلاده لبلوغ المباراة النهائية ضد صاحب الأرض البرازيل، التي تقام في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل.


وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الشهر الماضي، وحاليا هو لاعب حر، في انتظار التوصل لاتفاق مع البارسا لتمديد العقد.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الموسم الجديد 2021-2022 من الدوري الإسباني "الليجا" يوم 15 أغسطس المقبل.

أخبار تهمك

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ أقل من ساعة

"الشناوي" ينهي خلافه مع نجم الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ ساعتين و 41 دقيقة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 11 ساعة

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 15 ساعة

هل يمكن ان تلجأ مصر إلى عمل عسكري بسبب السد؟.. وزير الخارجية يجيب

منذ ساعتين و 15 دقيقة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ ساعة و 21 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

02:06 ص

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

12:26 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي