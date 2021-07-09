ميسي يثير الجدل داخل إسبانيا

















علق خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، على موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، من الاستمرار ضمن صفوف البلوجرانا.





وكان خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، قد صرح أن العائق أمام تجديد عقد ميسي، هو قانون اللعب المالي النظيف، في ظل الأزمة المالية للنادي.





وصرح تيباس في وقت سابق بأن رابطة الليجا لن تسمح لبرشلونة بتجاوز حدود الرواتب في المسابقة من أجل تسهيل التجديد لميسي.





وعلق خافيير تيباس عبر برنامج "Jugones" التلفزيوني: "هل سيبدأ ميسي الليجا مع برشلونة؟ لا أعرف".





وأكد: "إذا لم يكن للنادي أي مخرج فهذا مستحيل".





ويشارك ميسي حاليا مع منتخب الأرجنتين، في بطولة كوبا أمريكا.





وقاد أسطورة برشلونة منتخب بلاده لبلوغ المباراة النهائية ضد صاحب الأرض البرازيل، التي تقام في الساعات الأولى من صباح الأحد المقبل.









وانتهى عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الشهر الماضي، وحاليا هو لاعب حر، في انتظار التوصل لاتفاق مع البارسا لتمديد العقد.



