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سوسن بدر تبدأ تصوير مسلسلها الجديد "السيدة زينب" الثلاثاء المقبل

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:58 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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ينطلق تصوير مسلسل "السيدة زينب" يوم الثلاثاء المقبل فى ديكور فيلا بمنطقة شبرامنت، وذلك وفقا لما أكده مخرج العمل محمد النقلى".


و يواصل السيناريست أحمد صبحى كتابة حلقات المسلسل،و تدور أحداثه فى 60 حلقة، ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوي المقبل

يذكر أن مسلسل "السيدة زينب"، بطولة محمود عبدالمغنى، سوسن بدر، ليلى عز العرب، حسام داغر، وجارى التعاقد مع باقى أبطال العمل، وتأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة عن السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

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