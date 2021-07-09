عاجل.. تورط أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي

أعلنت الشرطة في هايتي، أن 26 كولومبيا وأميركيان اثنان نفذوا عملية اغتيال رئيس البلاد، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.





هذا، وأدان مجلس الأمن بـ"أشد العبارات"، اغتيال رئيس هايتي، داعيًا كافة الأطراف في هايتي إلى الامتناع عن أعمال العنف أو التحريض.





وتصدرت هايتي يوم الأربعاء الموافق الـ7 من يوليو 2021، تريند محرك البحث الشهير جوجل، بعدما تم الكشف عن اغتيال رئيس البلاد.





مقتل رئيس هايتي





وقال رئيس الوزراء المؤقت في هايتي كلود جوزيف، إنه تم اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، في مقر إقامته، مؤكدًا التقارير الإعلامية المتحدثة في هذا الشأن.





اغتيال رئيس هايتي





وأوضحت التقارير أن مويس قتل إثر عملية اغتيال تعرض لها في مقر إقامته الخاص، بينما قال جوزيف إن مجهولين هاجموا سكن الرئيس مويس، خلال الليل، وقتلوه بالرصاص.





تفاصيل اغتيال رئيس هايتي





وأوضح كلود جوزيف تفاصيل حادث الاغتيال لافتًا أنه في حدود الساعة الواحدة صباحا هاجمت مجموعة من الأشخاص المجهولين، بينهم من يتحدث باللغة الإسبانية، محل إقامة رئيس هاييتي، متسببين له في إصابة قاتلة.





إجراءات حكومة هايتي بعد اغتيال الرئيس



