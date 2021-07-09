تعرف على موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 يوليو الحالي.





وتنطلق مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مُركب محمد الخامس في المغرب.





وكان المارد الأحمر صعد للمباراة النهائية بعد تخطيه الترجي التونسي بهدف نظيف في الذهاب على ملعب رادس، وبثلاثية نظيفة في الإياب بمصر.





بينما كايزر تشيفز حقق المفاجأة وصعد لأول مرة في تاريخه لنهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما أقصي الوداد البيضاوي المغربي، بهدف نظيف في المغرب ذهابًا، وتعادلا سلبيًا في جنوب أفريقيا.



