نجم إيفرتون مطلوب في ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أمريكية أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع أحد نجوم إيفرتون الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية إستعداداً للموسم المقبل.





وأكدت شبكة ESPN الأمريكية أن المدير الفني الإيطالي طالب إدارة الملكي تدعيم خط هجوم الفريق والتعاقد مع البرازيلي ريتشارليسون نجم إيفرتون.





وأفادت الشبكة الأمريكية بأن ريال مدريد سينظر في إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إدارة التوفيز من أجل التعاقد مع النجم الإنجليزي البالغ من العمر 24 عاماً.





وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ريتشارليسون يلعب في إيفرتون منذ عام 2018 قادماً من واتفورد وخاض مع إيفرتون 119 مباراة في جميع البطولات وسجل 42 هدفاً وصنع 9 أهداف آخرين.



