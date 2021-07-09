تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي





أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أنه حينما إنتقل إلى النادي الأهلي قادماً من صفوف الغريم التقليدي الزمالك، كان نجماً كبيراً من نجوم الكرة المصرية، وأحدثت الصفقة جدلاً كبيراً آنذاك.





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "إنتقلت إلى النادي الأهلي وأنا في أفضل حالاتي الفنية ومُتوج بالعديد من الألقاب مع نادي الزمالك، فأضفتُ إلى القلعة الحمراء وليس العكس، وأحدث هذا الإنتقال ضجة كبيرة في ذلك الوقت، وكانت الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة المصرية".



