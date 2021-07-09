باريس سان جير مان يطارد نجم مانشستر يوناتيد

لم يصرف المسئولون في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي النظر عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا، نجم منتخب فرنسا، ومانشستر يونايتد الإنجليزي.





ووفقاً لما ذكرته صحيفة "ليكيب الفرنسية": "لم يكتفي باريس بضم أشرف حكيمي، فينالدوم، سيرجيو راموس، بخلاف اقتراب جيانلويجي دوناروما فقط، بل يعد بوجبا كأحد أهم الأولويات في الميركاتو الصيفي".

وأكدت الصحيفة إلى أن المقربين من بوجبا، يؤكدون أن اللاعب يرحب بشدة اللعب بقميص الفريق الباريسي.

ونوهت:"يسعى مجلس إدارة بي إس جي للتخلص أولا من بعض اللاعبين، لتوفير الأموال اللازمة لرواتب اللاعبين قبل التفكير في عميلة ضم بوجبا".





ولفتت إلى أن مهمة الإدارة الباريسية لن تكون سهلة في التخلص من بعض لاعبيها، لأن ثلاثي الوسط دانيلو بيريرا، جوليان دراكسلر، وإدريسا جايي، الذي كان المدير الفني ماوريسيو بوكيتينو يريد الاستغناء عنه في يناير، لا يفكرون إطلاقا في مغادرة حديقة العملاق الفرنسي.

على نفس الجانب يحظى لاعب خط الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس بدعم قوي، لكثرة لاعبي أمريكا الجنوبية في الفريق الفرنسي.