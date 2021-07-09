عاجل.. سلسلة زلازل تضرب ولايات أمريكية

أعلنت السلطات الأمريكية، وقوع زلزال قوته 5.9 على مقياس ريختر، ضرب ولاية كاليفورنيا، بينما وقع زلزال على عمق 10 كيلو وكان مركزه على بعد 240 كيلومترًا شرق سابع أكبر مدينة في كاليفورنيا، وبلغت شدته 6.2 درجة.



