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عاجل.. سلسلة زلازل تضرب ولايات أمريكية
الجمعة 09/يوليو/2021 - 03:48 ص
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أعلنت السلطات الأمريكية، وقوع زلزال قوته 5.9 على مقياس ريختر، ضرب ولاية كاليفورنيا، بينما وقع زلزال على عمق 10 كيلو وكان مركزه على بعد 240 كيلومترًا شرق سابع أكبر مدينة في كاليفورنيا، وبلغت شدته 6.2 درجة.
وأفادت "سكاي نيوز عربية"، أن عددا من الزلازل وقعت في غضون دقائق من بعضها البعض في مقاطعة "سان جواكين" وانه تم الإبلاغ عن زلزال بقوة 4.8 درجة في حوالي الساعة الرابعة عصرا، وانه تم تسجيل زلزال بقوة 5.9 بالقرب من نيفادا في نفس الوقت تقريبًا.
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