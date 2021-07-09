رضا عبد العال يشيد بموسيماني بعد الفوز على المقاولون العرب









أشاد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، بآداء الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي خلال مباراة المقاولون العرب بالأمس والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثنائية نظيفة .





وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "موسيماني أدار اللقاء بشكل مميز ونجح في فرض الهيمنة على مدار شوطي المباراة، كما أجرى تبديلات رجحت كفة الأهلي خلال الشوط الثاني، مثل الدفع بصلاح محسن على حساب حسين الشحات، والدفع بوالتر بواليا لتنشيط الجانب الهجومي بعد استمرار التعادل السلبي حتى الدقيقة 78".



