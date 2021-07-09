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نجم برشلونة يقترب من العودة
الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:10 ص
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن عودة البرازيلي فيليب كوتينيو نجم برشلونة، إلى المدينة الكتالونية، عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في ركبته بنهاية عام 2020.
ووفقًا للمعلومات الواردة بصحيفة "سبورت" الإسبانية:" فإن كوتينيو أصبح جاهزًا ويشعر أنه لاعب كرة قدم مرة أخرى، وذلك عقب 7 أشهر من الغياب، وسيسعى لاستعادة الإيقاع في أسرع وقت ممكن، مع ترقب العديد من الأندية لموقفه".
وأضافت:" أخبر كوتينيو مسؤولي برشلونة، أنه سيأتي للخضوع للفحص الطبي يوم الجمعة، لكنه لن يتمكن من التدرب مع المجموعة، وسيؤدي تدريبات فردية، مع العلم أن ركبته تتطور بشكل رائع، وسيتم تقييمه من قبل الجهاز الطبي".
وتابعت:"وسيسافر العديد من وكلاء اللاعب البرازيلي إلى برشلونة قريبًا، وربما الأسبوع المقبل، للتحدث مع الإدارة وجها لوجه وتقييم العروض التي تلقاها اللاعب".
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن كوتينيو تلقي عرض من ليستر سيتي الإنجليزي، وعرضين من إيطاليا، لكن كان هدفه الأول هو العودة لفريقه السابق ليفربول، لكن المدرب يورجن كلوب أغلق الباب أمامه.
وأكدت الصحيفة إلى أنه حال احتاجت ركبة المزيد من الوقت للتعافي، سيتم تأجيل رحيله إلى سوق الميركاتو الشتوي، وإذا لم يجد النادي حلا في يناير المقبل سيبقى الجناح البرازيلي لنهاية الموسم، وهو أمر غير مستبعد في ظل اعتبار المدرب كومان أن كوتينيو ورقة مربحة.
والجدير بالذكر أن كوتينيو يرتبط بعقد مع برشلونة حتى صيف 2023، وهو أغلى صفقة في تاريخ النادي، حيث دفع البارسا 120 مليون يورو لليفربول، بجانب 40 مليون أخرى كمتغيرات إضافية.
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