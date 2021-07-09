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أبو الدهب : مجلي لاعب جيد للمقاولون ولن يفيد الزمالك

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق، أن محمد مجلي لاعب وسط نادي المقاولون العرب ، لاعب جيد جداً بالنسبة لذئاب الجبل ، لكنه لا يناسب نادي الزمالك .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الزمالك يسعى إلى تعويض التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الذي اقترب من الدوري القطري، لذلك يجب أن يكون البديل على نفس الكفاءة، لكن طريقة آداء محمد مجلي لاعب المقاولون العرب لا تتناسب مع القلعة البيضاء، فأرى أن إمام عاشور و محمد أشرف روقا أفضل لتعويض رحيل ساسي، بدلاً من التعاقد مع لاعب لن يفيد الفريق".

وأختتم أبو الدهب : "اللعب بصفوف قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك يختلف كثيراً عن اللعب بصفوف الأندية الأخرى، وهناك العديد من اللاعبين المميزين في أندية وسط الجدول قد سبق لهم اللعب لقطبي الكرة المصرية ولم يحققوا النجاح المطلوب".

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