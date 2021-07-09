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باريس سان جير مان يبحث عن حلول لضم الجوهرة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 04:31 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان لا يتخلى عن فكرة التعاقد مع بول بوجبا، رغم صفقاته الكبيرة هذا الصيف.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع الثلاثي فينالدوم من ليفربول ودوناروما من ميلان وراموس قادمًا من ريال مدريد، في صفقات مجانية بعد انتهاء عقودهم، بالإضافة إلى ضم الدولي المغربي أشرف حكيمي مقابل 70 مليون يورو من إنتر ميلان.

وبحسب صحيفة "Le10Sport" الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يبحث الآن التخلي عن عدد من لاعبيه، لضم الدولي الفرنسي بول بوجبا.

وتابعت الصحيفة، أن بوتشيتينو يرى أن التعاقد مع بوجبا سيكون بمثابة الكمال في وسط الملعب، حيث يمتلك الفريق عدد لا بأس به من اللاعبين الرائعين.

وأشارت الصحيفة، أن باريس سان جيرمان لايزال يفكر في بول بوجبا، ولم يتخلى عن فكرة التعاقد معه رغم التعاقدات الأخيرة للنادي الفرنسي.

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