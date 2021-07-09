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رضا عبد العال يكشف الفريق الأقرب لحصد لقب الدوري
الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:02 ص
أحمد عصام
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أكد رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي الأقرب للتتويج بلقب الدوري العام هذا الموسم، خاصة بعد الفوز بالأمس على حساب المقاولون العرب.
وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ''البريمو": "الأهلي قريب من التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا حينما يواجه فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي في المباراة النهائية والمقرر لها 17 يوليو الجاري، وحال التتويج باللقب القاري سيمثل هذا الأمر دفعة معنوية قوية للاعبي المارد الأحمر".
وتابع: " فوز الاهلي بافريقيا سيسهل من مهمتهم في حسم لقب الدوري المصري الممتاز، خاصةً في ظل فارق المباريات الكبير مع الغريم التقليدي الزمالك".
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