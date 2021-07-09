ميلان يقترب من ضم مهاجم قناص

بات نادي ميلان على أعتاب حسم صفقة الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي لتدعيم هجوم الفريق بالموسم القادم.





وذكرت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جيرو سيصبح لاعبًا جديدًا لـ ميلان خلال الأسبوع المقبل، بعدما حسم النادي كل الأمور مع المهاجم الفرنسي.





وكان ميلان ينتظر نهاية مشاركة فرنسا في يورو 2020، من أجل التواصل مع جيرو الذي كان ضمن قائمة الديوك، والتي خرجت من دور الـ16 أمام سويسرا.



