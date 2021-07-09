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ميلان يقترب من ضم مهاجم قناص

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:04 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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بات نادي ميلان على أعتاب حسم صفقة الدولي الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي لتدعيم هجوم الفريق بالموسم القادم. 

وذكرت صحيفة "كالشيو ميركاتو" الإيطالية، أن جيرو سيصبح لاعبًا جديدًا لـ ميلان خلال الأسبوع المقبل، بعدما حسم النادي كل الأمور مع المهاجم الفرنسي.

وكان ميلان ينتظر نهاية مشاركة فرنسا في يورو 2020، من أجل التواصل مع جيرو الذي كان ضمن قائمة الديوك، والتي خرجت من دور الـ16 أمام سويسرا.

وسيحصل صاحب الـ34 عامًا على 4 ملايين يورو في الموسم، وسيوقع على عقد لمدة موسمين، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع تشيلسي.

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