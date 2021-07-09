موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021









يخوض المنتخب الوطني المصري الأوليمبي، مواجهة قوية ضد نظيره الأرجنتيني، في ثاني جولات أولمبياد طوكيو.





وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والأرجنتين، يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2021.





ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين على أرضية ملعب إستاد سابورو دوم لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بتوقيت القاهرة.



