Advertisements

موعد مباراة مصر ضد الأرجنتين في أولمبياد طوكيو 2021

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:32 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements


يخوض المنتخب الوطني المصري الأوليمبي، مواجهة قوية ضد نظيره الأرجنتيني، في ثاني جولات أولمبياد طوكيو.

وتقام المباراة التي سوف تجمع بين منتخبي مصر والأرجنتين،  يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من شهر يوليو للعام الجاري 2021.

ومن المُنتظر أن تنطلق المواجهة بين المنتخبين على أرضية ملعب إستاد سابورو دوم لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا، بتوقيت القاهرة.

وتنقل مواجهات بطولة أولمبياد طوكيو للعام الجاري 2021 عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي بريميوم المختلفة الناقل الحصري والوحيد لتلك المنافسات في الشرق الأوسط.

أخبار تهمك

عاجل.. تورط أمريكيين في اغتيال رئيس هايتي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 4 ساعات

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 7 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تشيلسي يرصد 150 مليون إسترليني لضم سفاح الشباك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 17 ساعة

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 14 ساعة

تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 12 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

07:41 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي