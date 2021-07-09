موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو 2021









يلتقي المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المنتخب الاسترالي في المواجهة التي سوف تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية2021، المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو.





موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو





ومن المقرر أن تقام المواجهة بين المنتخبين يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.



