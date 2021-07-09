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موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو 2021
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:18 ص
أمل الحلفاوي
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يلتقي المنتخب المصري الأوليمبي مع نظيره المنتخب الاسترالي في المواجهة التي سوف تجمع بينهما لحساب مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ضمن منافسات دورة الألعاب الأوليمبية2021، المقرر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو.
موعد مباراة مصر ضد أستراليا في أولمبياد طوكيو
ومن المقرر أن تقام المواجهة بين المنتخبين يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يوليو الجاري في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية ظهرًا بتوقيت مكة المكرمة.
جدير بالذكر أن المنتخب الوطني المصري الأوليمبي نجح في العبور إلى بطولة أولمبياد طوكيو بعد أن حصد لقب كأس الأمم الإفريقية للفئة العمرية أقل من 23 عامًا.
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