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موعد مباراة مصر ضد إسبانيا في أولمبياد طوكيو 2021

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:48 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يخوض المنتخب المصري الأوليمبي، أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة أولمبياد طوكيو 2021 ضد المنتخب الاسباني لحساب لقاءات المجموعة الثالثة.

ومن المقرر أن تقام المواجهة بين منتخبي مصر وإسبانيا، يوم الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكان شوقي غريب المدير الفني للمنتخب، قد ضم لقائمة المنتخب الأولمبي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، ومحمود جاد.

الدفاع: كريم العراقي، أحمد رمضان بيكهام، أسامة جلال، أحمد حجازي، محمد عبدالسلام، محمود حمدي الونش، أحمد أبوالفتوح ، وكريم فؤاد.

الوسط: عمار حمدي، أكرم توفيق، وإمام عاشور.

وسط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رمضان صبحي، إبراهيم عادل، ناصر ماهر، وعبدالرحمن مجدي.

الهجوم: أحمد ياسر ريان، صلاح محسن، وناصر منسي.

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