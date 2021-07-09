الأهلي يضغط على الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز













حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين دون رد على ستاد بتروسبورت.





وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سجل له كل من صلاح محسن ومحمد شريف بعد محاولات عديدة من لاعبو الأهلي.





ترتيب الدوري المصري:-





الزمالك 61 نقطة





الأهلي 48 نقطة





المصري 43 نقطة





الاتحاد السكندري 41 نقطة





سموحة 40 نقطة





إنبي 38 نقطة





طلائع الجيش 37 نقطة





بيراميدز 37 نقطة





مصر المقاصة 37 نقطة





الجونة 36 نقطة





الإسماعيلي 35 نقطة





سيراميكا كليوباترا 33 نقطة.





غزل المحلة 32 نقطة





المقاولون العرب 29 نقطة





البنك الأهلي 25 نقطة





أسوان 25 نقطة





وادي دجلة 23 نقطة



