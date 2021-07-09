حقيقة عودة نجم الزمالك السابق للفريق





أوضح محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، لجهاز الكرة في فريقه رغبته في العودة إلى صفوف الزمالك خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.









وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن جهاز الكرة في نادي الزمالك تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، مع محمد إبراهيم لجس نبضه بشأن العودة من جديد للقلعة البيضاء.









وأبدى إبراهيم ترحيبا شديدا بالعودة من جديد لنادي الزمالك، وتحرك بالفعل للحديث مع إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، لطلب خطوة الانتقال للأبيض، والتأكيد على وصول عرض رسمي لضمه في الفترة المقبلة.









وظهر محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا بمستوى فني مميز مع فريقه بالموسم الحالي، حيث شارك في 27 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.











