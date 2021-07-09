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حقيقة عودة نجم الزمالك السابق للفريق
الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:49 ص
غدير أحمد
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أوضح محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، لجهاز الكرة في فريقه رغبته في العودة إلى صفوف الزمالك خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.
وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن جهاز الكرة في نادي الزمالك تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، مع محمد إبراهيم لجس نبضه بشأن العودة من جديد للقلعة البيضاء.
وأبدى إبراهيم ترحيبا شديدا بالعودة من جديد لنادي الزمالك، وتحرك بالفعل للحديث مع إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، لطلب خطوة الانتقال للأبيض، والتأكيد على وصول عرض رسمي لضمه في الفترة المقبلة.
وظهر محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا بمستوى فني مميز مع فريقه بالموسم الحالي، حيث شارك في 27 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.
والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم رحل عن الفارس الأبيض بشكل نهائي إلى صفوف المقاصة في صيف 2019 قبل أن يتألق مع الفريق الفيومي وينتقل بعد ذلك إلى سيراميكا كليوباترا.
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