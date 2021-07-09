Advertisements

حقيقة عودة نجم الزمالك السابق للفريق

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:49 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
 

أوضح محمد إبراهيم لاعب فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا، لجهاز الكرة في فريقه رغبته في العودة إلى صفوف الزمالك خلال سوق الميركاتو الصيفي الجاري.


وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلي أن جهاز الكرة في نادي الزمالك تواصل خلال الساعات القليلة الماضية، مع محمد إبراهيم لجس نبضه بشأن العودة من جديد للقلعة البيضاء.


وأبدى إبراهيم ترحيبا شديدا بالعودة من جديد لنادي الزمالك، وتحرك بالفعل للحديث مع إدارة سيراميكا كليوباترا والجهاز الفني بقيادة ضياء السيد، لطلب خطوة الانتقال للأبيض، والتأكيد على وصول عرض رسمي لضمه في الفترة المقبلة.


وظهر محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا بمستوى فني مميز مع فريقه بالموسم الحالي، حيث شارك في 27 لقاء وتمكن من تسجيل هدف وصناعة 4 أهداف.



والجدير بالذكر أن محمد إبراهيم رحل عن الفارس الأبيض بشكل نهائي إلى صفوف المقاصة في صيف 2019 قبل أن يتألق مع الفريق الفيومي وينتقل بعد ذلك إلى سيراميكا كليوباترا.

أخبار تهمك

عاجل.. مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام المقاولون العرب

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء يسقط الجنسية عن هذين الشخصين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

منذ حوالي 15 ساعة

سامح شكري: الملء الثاني لـ السد النهضة يعكس سوء النية لإثيوبيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - موسيماني يستقر على رحيل 8 لاعبين عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مشادة بين ثنائي الأهلي عقب مباراة المقاولون العرب

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

منذ حوالي 7 ساعات

عضو بـ"الشيوخ": تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة "مهاترات"

منذ ساعة الا ربع

"عذبوها بالماء المغلي وإطفاء السجائر".. أول حوار مع والدة "دولت" ضحية التعذيب ببولاق الدكرور.. والخالة: استلمتها محروقة (فيديو وصور)

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يوجه طلبًا للخطيب

منذ حوالي 19 ساعة

صفقة سوبر على أعتاب الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

منذ حوالي 10 ساعات

تصريحات مثيرة من رضا عبد العال ضد النادي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:42 ص

عاجل.. النجم أحمد حاتم يتعرض لحادث سير

عاجل.. تفاصيل القبض على "موكا حجازي" فتاة التيك توك بالقاهرة

08:20 م

شاهد أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري المصري

10:46 م

عاجل - موعد الإعلان عن صفقة الأهلي الكبرى

06:02 م

ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا

07:25 ص

مقالات وكتاب

زهران جلال
زهران جلال

زهران جلال يكتب: الجمهورية الجديدة في رسالة عمرو بن العاص

video.html
video.html

حملة توعوية لخريجي الأزهر بمطروح عن "دور الأسرة ومؤسسات المجتمع في الحماية من الأفكار المتطرفة"

video.html
video.html

فريق وحدة البحث ورصد الدوريات بالأزهر يبحث مع مدير الهيئة القبطية التعاون الأكاديمي والثقافي