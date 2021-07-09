آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم الخميس، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، من الفترة التحضيرية التي سيخوضها نادي برشلونة قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل حال توقيعه على عقد جديد.

ووفقاً لما أشارات إليه صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أنه في حالة توقيع ميسي على عقد جديد مع النادي الكتالوني، فلن يعتمد عليه المدير الفني رونالد كومان خلال الرحلة إلى ألمانيا من 28 يوليو إلى 3 أغسطس.





وأضافت: "من قواعد رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة، منح اللاعبين الدوليين 3 أسابيع إجازة من يوم مباراتهم الأخيرة، وبالنسبة لميسي، سيلعب نهائي كوبا أمريكا فجر الأحد المقبل".

وأشارات:"ميسي سوف ينضم للفريق يوم 2 اغسطس المقبل، قبل يومين فقط من مباراة الفريق أمام بيتار أورشليم، لذلك سيُفضل كومان أن يتدرب ميسي منفرداً ليكون جاهزاً في الثامن من الشهر ذاته لمباراة يوفنتوس في كأس خوان جامبر".



