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تفاصيل عقد راموس مع باريس سان جيرمان

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني سيرجيو راموس القائد التاريخي لريال مدريد الإسباني انتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية وذلك في صفقة انتقال حر.
وأشارت صحيفة سبورت الإسبانية إلى أن سيرجيو راموس وقع لباريس سان جيرمان اليوم الخميس في عقد يمتد حتى 2023 في صفقة مجانية بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن سيرجيو راموس فضل الانتقال إلى باريس سان جيرمان بسبب العرض المالي للنادي الفرنسي بالإضافة إلى مدة العقد.
وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد فشل في تجديد عقد راموس بعد أن تمسك مسئولو الملكي بالتجديد لمدة موسم مع تقليص راتبه بسبب حملة تخفيض الرواتب من أجل مواجهة الأزمة المالية الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.
وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس سيحصل على 10.5 مليون يورو كراتب صافي من الضرائب في الموسم أي 21 مليون يورو في الموسمين.
ولفتت الصحيفة الإسبانية أن راموس البالغ من العمر 35 عامًا واجه صعوبات في تجديد عقده مع ريال مدريد بسبب سياسة الملكي للتجديد لمدة موسم واحد فقط لمن يتخطى سن الثلاثين.

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