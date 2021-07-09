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تطور جديد في مستقبل رونالدو مع يوفنتوس

الجمعة 09/يوليو/2021 - 05:45 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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أكد البرتغالي دانيلو ظهير أيمن فريق يوفنتوس الإيطالي، ان مواطنه كريستيانو رونالدو سيبقي في السيدة العجوز حتي نهاية عقده مع البيانكونيري.

وينتهي عقد رونالدو مع يوفنتوس في صيف عام 2022، أي بنهاية الموسم المقبل، وكانت بعض المصادر كشفت ان الدون يريد الرحيل عن الفريق، وان النادي منفتح لبيعه مقابل 29 مليون يورو.

وقال دانيلو في تصريحات أبرزها موقع "سبورت ميدياست": "هل سأجد رونالدو عند عودتي لإيطاليا؟ بالطبع، وجوده في الفريق أمر مهم بالنسبة لناـ لأنه يجلب عددًا كبيرًا من الأهداف".

وأضاف "إنه صديق عزيز لي، ونحن نعرف بعضنا البعض منذ فترتنا في ريال مدريد، إنه سيبقى معنا في الموسم المقبل".

وعن عودة أليجري ليوفنتوس، علق دانيلو "أنا فضولي ومتحفز للغاية، أعمال أليجري تتحدث عنه، وجود مدرب فائز هو أمر ممتاز لأولئك الذين يريدون التحسن مثلي، أعتقد أنه بإمكاننا القيام بأشياء عظيمة معًا".

وتابع "نهائي كوبا أمريكا هو أعلى نقطة في مسيرتي، ثم سأعود لتورينو لاستعادة لقب الدوري، وسنفكر في الأبطال لاحقًا، بالتأكيد الأبطال هو حلم للجميع لكن بعد موسم صعب بالنسبة لنا، فمن المهم أن نبدأ التفكير في الفوز بالدوري الإيطالي مجددًا".

وعن الفائز بلقب اليورو هذا العام، قال البرازيلي "أضع دائمًا إيطاليا من المرشحين، كيليني وبونوتشي هما ثنائي رائعين وكييزا يقدم أداءً حسنًا، يوم الأحد سأؤيد إيطاليا وآمل أن تصلني طاقة إيجابية من إيطاليا".

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