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التفاصيل الكاملة لصفقة باريس سان جيرمان الجديدة

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:55 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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انضم الدولي الإسباني سيرجيو راموس القائد التاريخي لنادي ريال مدريد، إلى باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

وفشل ريال مدريد في تجديد عقد راموس بعدما تمسك النادي الملكي بالتمديد لمدة عام مع تقليص راتبه بسبب جملة تخفيض الرواتب.

ووقع اللاعب الإسباني لـ باريس سان جيرمان حتى 2023، في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيرجيو راموس اختار باريس سان جيرمان بسبب العرض المالي للنادي الفرنسي، وكذلك مدة التعاقد.

وتابعت الصحيفة، أن راموس سيحصل على 10.5 مليون يورو، كراتب صافي من الضرائب في الموسم، أي 21 مليون يورو في الموسمين.

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