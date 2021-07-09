ترتيب هدافي كأس أمم أوروبا 2020 قبل المباراة النهائية بين إيطاليا وإنجلترا





يترقب عشاق الكرة الأوروبية نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 بين منتخب إنجلترا ومنتخب إيطاليا يوم الأحد 11 يوليو2021 والمقرر إقامتها في التاسعة مساءا على ملعب ويمبلي في لندن عاصمة إنجلترا.

وشهدت البطولة مباريات مثيرة اشتعل فيها الصراع بين العديد من النجوم على تصدر جدول هدافي البطولة.

وعلى الرغم من توديع البرتغال لليورو من دور الستة عشر إلا أن كريستيانو رونالدو يحتل صدارة جدول هدافي البطولة برصيد 5 أهداف ومتساوي معه باتريك شيك هداف منتخب التشيك بنفس عدد الأهداف ولكن رونالدو يتفوق بصناعته لهدف، حيث قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) حسم لقب الهداف لمن صنع أهداف أكثر في حالة التساوي في عدد الأهداف المسجلة.

ولم يتمكن أي لاعب بالبطولة تخطى الدون البرتغالي ولكن هاري كين نجم منتخب إنجلترا يمتلك في جعبته 4 أهداف حتى الآن كما أن زميله في المنتخب رحيم ستيرلنج سجل 3 أهداف حتى الآن ويمكنهما تخطي رونالدو عندما يسجلا في المباراة النهائية أمام منتخب إيطاليا.

ويرصد الفجر الرياضي ترتيب أفضل هدافي بطولة يورو 2020 قبل المباراة النهائية للبطولة:

1 - كريستيانو رونالدو (البرتغالي –5 أهداف)

2 - باتريك شيك ( التشيك –5 أهداف)

3 – هاري كين (إنجلترا –4 أهداف)

4 - روميلو لوكاكو ( بلجيكا –4 أهداف)

5 - إيميل فورسبرغ (السويد –4 أهداف)

6 - كريم بنزيما (فرنسا –4 أهداف)

7 - رحيم سترلينغ (إنجلترا –3 أهداف)

8 - ألفارو موراتا (إسبانيا –3 أهداف)

9 - كاسبر دولبيرغ (الدنمارك –3 أهداف)

10 - شيردان شاكيري (سويسرا –3 أهداف)

11 - هاريس سيفيروفيتش (سويسرا –3 أهداف)

12 - جورجينيو فينالدوم (هولندا –3 أهداف)

13 - روبرت ليفاندوفسكي (بولندا –3 أهداف)



