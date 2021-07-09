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عضو بـ"الشيوخ": تصريحات إثيوبيا حول سد النهضة "مهاترات"

الجمعة 09/يوليو/2021 - 07:51 ص
بوابة الفجر
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أكد اللواء طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ، حرص القيادة السياسية على إنهاء أزمة سد النهضة بالتفاوض ضد اللجوء إلى أي خيارات أخرى لذلك لجأت مصر إلى مجلس الأمن الذي سيعقد اجتماعا خلال الساعات القليلة القادمة لبحث حلول للأزمة.

وتابع رسلان خلال مداخلة هاتفية في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر حريصة على عدم المساس بحصة أي دولة في حقها المائي، مضيفا أن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي "مهاترات"، مؤكدا أن القيادة السياسية لن تتنزل عن قطرة مياه واحدة لأنها تمثل مسألة حياة أو موت.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن نهر النيل له اتفاقيات ممتدة وحقوق دولية منذ عام 1891 حتى اتفاقية 2015، لافتة أن أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فوضنا الرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

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