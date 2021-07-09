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خبير استراتيجي: نتوقع نتائج جيدة لجلسة مجلس الأمن بشأن السد

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:33 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إننا أمام جلسة لمجلس الأمن بشأن أزمة سد النهضة، ونتوقع نتائج جيدة من خلال إصدار مجلس الأمن قرار تحت رعاية الأمم المتحدة يلزم إثيوبيا بالعودة للرشد فيما يتعلق بالتزامها باتفاقيات الأنهار.

وأضاف سعداوي، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم: كما نتوقع أن يمنح مجلس الأمن مدة 6 أشهر على الأقل أو الأكثر للوصول لاتفاق نهائي ملزم للأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابع، أن تدخل مجلس الأمن واتخاذ قرار لصالح مصر والسودان هو انتصار للدبلوماسية المصرية وللجهد المبذول من الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري.

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