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نبيل نجم الدين: مصر أبدت مرونة في جميع مراحل مفاوضات أزمة السد الإثيوبي
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:34 ص
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قال نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن القيادة السياسية المصرية أبدت مرونة في المفاوضات الثلاثية من أجل إيجاد حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المصالح بين الدول الثلاثة مشتركة، لافتا إلى أنه بعد فشل المفاوضات بدأت المرحلة الثانية من الوساطة الإفريقية وعقب فشلها لم يكن أمام مصر سوى الذهاب إلى مجلس الأمن.
وتابع المتخصص في العلاقات الدولية، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن خيار منطقي وعادل خاصة أن سد النهضة يهدد أمنها المائي، مشيرا إلى أن الإعلام المصري يجب عليه أن يرد على الشائعات التي يروجها الإعلامي المناهض لمصالح الدولة ويفند أكاذيبهم.
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