نبيل نجم الدين: مصر أبدت مرونة في جميع مراحل مفاوضات أزمة السد الإثيوبي

قال نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن القيادة السياسية المصرية أبدت مرونة في المفاوضات الثلاثية من أجل إيجاد حلول لأزمة سد النهضة الإثيوبي.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن المصالح بين الدول الثلاثة مشتركة، لافتا إلى أنه بعد فشل المفاوضات بدأت المرحلة الثانية من الوساطة الإفريقية وعقب فشلها لم يكن أمام مصر سوى الذهاب إلى مجلس الأمن.



