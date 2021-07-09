ديون الكشك بلغت 10 آلاف جنيه.. سيدة معاقة تستغيث بمحافظ القاهرة

عرض الإعلامي محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، استغاثة سيدة تدعي محروسة سالم، صاحبة، كشك مرخص بمدينة السلام بمنطقة النهضة ومرخص منذ عام 2011 باللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.





وقالت محروسة في شكواها، "كنت بدفع تقريبًا 160 جنية للمحافظة ثم تفاجئت أن الحي طلب منها أدفع عن كل ثلاجة بالكشك 5 ألاف جنية كرسوم إعلانات في السنة ثم تم مضاعفة المبلغ إلي 10 ألاف عن كل ثلاجة.





وتابعت محروسة، توجهت بشكوي للرئاسة للتجديد لها ولكن رئيس الحي تمسك بدفع نفس المبالغ، لافتة أنها من ذوي الاحتياجات الخاصة وتتجول على كرسي متحرك لأنها تعاني من شلل الأطفال وضمور العضلات وتعول زوجها المريض بالصرع والسكر ومصاب بجلطة وربو وتعول بنتها وابنها الذي ما زال في التعليم.



