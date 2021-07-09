نبيل نجم الدين: تصريحات إثيوبيا عن السد "عنترية"

قال نبيل نجم الدين الكاتب المتخصص في العلاقات الدولية، إن تصريحات الجانب إثيوبيا عن سد النهضة "عنترية" تعبر عن هلع وجذع وعدم ثقة، مشيرا إلى أنه كان يجب على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد نقل جميع الصلاحيات للوفد المفاوض.





وأضاف خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنه مصر هي من رشحت أديس أبابا مقرا للعمل الإفريقي الوحدوي في منظمة الوحدة الإفريقية ثم في الاتحاد الإفريقي.



