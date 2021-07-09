محلل سياسي يطالب مجلس الأمن بتحديد مدة زمنية لحل أزمة السد الإثيوبي

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، إن لجوء مصر إلى مجلس الأمن طبقا لما نص عليه في هيئة الأمم المتحدة، وأحد الآليات والخطوات المهمة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي وأي نزاع يهدد السلم والأمن القومي في منطقة شرق إفريقيا.





وأضاف خبير في القانون الدولي والمحلل السياسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، مصر والسودان يضعان مجلس الأمن أمام مسئولياته لحفظ السلم بين الدول المتنازعة على حقوق من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات.



