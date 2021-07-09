محلل سياسي: إثيوبيا لا ترغب في الجلوس على مائدة المفاوضات

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، إن الجانب الإثيوبي لا يحترم القانون الدولي ويسعى إلى سياسية فرض الأمر الواقع والمراوغة وعدم الجلوس على مائدة المفاوضات لأنه يعلم أن ينتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أن مصر لا تعتدي على أحد وتدعوا إلى السلام.





وأضاف خبير في القانون الدولي والمحلل السياسي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن لجوء مصر إلى مجلس الأمن طبقا لما نص عليه في هيئة الأمم المتحدة، وأحد الآليات والخطوات المهمة لحل أزمة سد النهضة الإثيوبي وأي نزاع يهدد السلم والأمن القومي في منطقة شرق إفريقيا.



