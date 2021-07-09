محلل سياسي: مصر والسودان وضعتا مجلس الأمن أمام مسئولياته

قال الدكتور ياسر شويتة الخبير في القانون الدولي والمحلل السياسي، إن لجوء مصر والسودان إلى مجلس الأمن يضعه أمام مسئولياته لحفظ السلم بين الدول المتنازعة على حقوق من شأنها أن تؤدي إلى نزاعات.





وطالب شويتة، مجلس الأمن بضرورة تحديد مدة زمنية معينة بين الثلاث دول تحت إشرافه لا تتجاوز 6 أشهر والتأكيد على أن الاتفاق يكون ملزم للأطراف الثلاثة، لافتا أن الجانب الإثيوبي لا يحترم القانون الدولي ويسعى إلى سياسية فرض الأمر الواقع والمراوغة وعدم الجلوس على مائدة المفاوضات لأنه يعلم أن ينتهك القانون الدولي، مشيرا إلى أن مصر لا تعتدي على أحد وتدعوا إلى السلام.



