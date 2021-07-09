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خبير استراتيجي: إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بأي اتفاقيات
الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:40 ص
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طالب الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، مجلس الأمن بضرورة إلزام الجانب الإثيوبي بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.
وأضاف سعداوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بأي اتفاقيات أو قوانين دولية ولا بحسن الجوار، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بالقواعد المائية العالمية.
وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تعنت الجانب الإثيوبي أدى إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن إثيوبيا تتعمد استفزاز مصر بتصريحاتها حول أزمة سد النهضة ومنع المياه، مشيرا إلى أنها دولة هشة وأضعف بكثير مما تطلقه على نفسها.
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