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خبير استراتيجي: آبي أحمد يستخدم ملف السد الإثيوبي للتغطية على أزماته الداخلية

الجمعة 09/يوليو/2021 - 06:41 ص
بوابة الفجر
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قال الدكتور عدلي سعداوي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية والعميد السابق لمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل، إن آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي يستخدم ملف سد النهضة على أزماته الداخلية التي تفاقمت بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وطالب سعداوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مجلس الأمن بضرورة إلزام الجانب الإثيوبي بضرورة الالتزام بالقواعد والقوانين الدولية المنظمة للأنهار المشتركة.

وتابع عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن تعنت الجانب الإثيوبي أدى إلى تفاقم الأزمة، لافتا إلى أن إثيوبيا تتعمد استفزاز مصر بتصريحاتها حول أزمة سد النهضة ومنع المياه، مشيرا إلى أنها دولة هشة وأضعف بكثير مما تطلقه على نفسها، لافتا أن إثيوبيا دولة مارقة لا تلتزم بأي اتفاقيات أو قوانين دولية ولا بحسن الجوار، مشيرا إلى أن مصر تلتزم بالقواعد المائية العالمية.

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