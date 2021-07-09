البعيد حبيب.. خبيرة أسرية ترفع شعار "بلاها جواز في بيت العيلة"

قالت نيفين وجيه المحامية والمتخصصة في شئون الأسرة، إنها تفضل زواج الشريكين في شقة إيجار، لافتا أنها لا تفضل إقامة الزوجين في بين العائلة لكثرة الأزمات والمشكلات التي يمكن أن تنشب بين الزوجة ووالدة زوجها أو أحد أفراد عائلة الزوج.





وأضافت وجيه خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الحياة بيت العائلة مهددة بعدم الاستقرار بسبب الغيرة الزائدة وعدم احترام الخصوصية.



